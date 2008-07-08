Львів дотягнеться до Польщі

Львівська міська рада і Львівська обласна державна адміністрація підписали попередню угоду з нідерландськими компаніями Movares і IMEA про будівництво європейської залізничної колії між польським кордоном і Львовом.

Як передає кореспондент УНІАН, в підписанні в Києві взяли участь представники цих компаній, Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ, а також в.о. голови Львівської обласної адміністрації Микола КМІТЬ.

Як відзначив після підписання А.САДОВИЙ, дана угода передбачає початок розробки концепції дослідження будівництва даного залізничного сполучення. «Компанія Movares починає працювати над концепцією залізничного сполучення, наступний етап – це проектування, і далі – це сам процес будівництва, який, в кращому разі, має бути закінчений до 2012 року», - відзначив він.

Як підкреслив А.САДОВИЙ, примітно, що дану концепцію фінансує уряд Нідерландів в особі урядової компанії IMEA.

Він також повідомив, що концепція буде розроблена до кінця цього року, проектування робіт планують провести наступного року, а потім - розпочинати будівництво. Вартість робіт над концепцією – близько 350 тис. євро, загальна вартість будівництва нової 86-кілометрової (від кордону з Польщею до Львова) залізничної колії європейського стандарту (вузькоколійка) становитиме близько 400 млн. євро.