Київ. 7 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив угорський бізнес робити інвестиції в проекти, пов’язані з проведенням чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Угорщини Ласлом ШОЙОМОМ.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що угорський бізнес міг би брати участь у розбудові спортивної і туристичної інфраструктури. «Це декілька сотень об’єктів загально інвестиційною вартістю 20 млрд. дол.», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу, Л.ШОЙОМ висловив готовність угорської сторони брати участь у таких проектах. «Я сподіваюся, що угорський бізнес докладе своїх зусиль», - сказав він.