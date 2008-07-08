Яценюк пропонує прийняти закон про Євро-2012

Київ. 7 липня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує цього пленарного тижня заслухати у парламенті посадовців, відповідальних за підготовку і проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, необхідно заслухати інформацію «профільного міністерства, профільного віце-прем’єр-міністра, керівника агентства (Національного агентства з Євро-2012) та інших людей, які займаються цими питаннями і хто здатен довести інформацію про підготовку, щоб ми мали зрозумілу й чітку картину».

Після цього А.ЯЦЕНЮК пропонує ухвалити закон щодо підготовки до Євро-2012.