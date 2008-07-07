15,1 млн грн на ремонт культури до Євро-2012

Львівська обласна рада виділила 15,1 млн грн на ремонт установ до Євро-2012. Про це РБК-Україна повідомив представник облради. За його словами, кошти виділені з обласного бюджету і будуть освоєні в 2008 р. Кошти, зокрема, будуть направлені на проведення необхідних реставраційних робіт в театрах, музеях, заповідниках і парках за маршрутом руху учасників Євро-2012.

Всього Львівська область має намір залучити близько 25 млрд грн на підготовку до Євро-2012.