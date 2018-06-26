Польща готується перебрати в України частину Євро-2012?

Польські спортивні урядовці заявили, що їхня країна готова підготувати для чемпіонату Європи з футболу 2012 року шість стадіонів, а не чотири, щоб у разі потреби прийняти в себе змагання трьох із чотирьох груп, а можливо, й фінал. Водночас вони заявляють, що Польща підтримає Україну з Євро-2012.

У Союзі європейських футбольних асоціацій сумніваються, що Україна зможе виконати всі вимоги, і хочуть, щоб Польща приготувала на цей випадок аварійний план, стверджує в суботу польська «Ґазета виборча», посилаючись на власне «джерело в УЄФА».

За твердженнями цього джерела, Польща мала б підготувати всі вісім стадіонів, щоб бути в змозі провести весь чемпіонат у себе.

Польські спортивні урядовці відкидають думку про те, щоб залишити Україну взагалі без Євро-2012, але підтверджують, що резервні плани справді є.

«Ми сподіваємося, що Євро-2012 Польща і Україна приймуть разом, як і планувалося. Але треба взяти до уваги чинник ризику і підготувати аварійний резерв», – заявив у суботу міністр спорту Польщі Мірослав Джев’єцький.

Альтернативні плани ніби таки є

За його словами, не передбачається, щоб Польща перебрала собі проведення всього чемпіонату. Але згаданий резерв, сказав міністр, полягає в тому, що Польща робить більше, ніж повинна, і дійсно будує не чотири, а шість стадіонів.

Отож, сказав Джев’єцький, «ми можемо спати спокійно, що б не сталося». А якби таки сталося щось несподіваного, «тоді ми будемо міркувати, що робити, разом із Україною, а не самі», – додав він.

«Це польсько-український проект, … і ми – солідний партнер, і в важкі хвилі ми допомагатимемо одне одному», – наголосив міністр.

І президент Польського футбольного союзу Міхал Лісткевич підтвердив, що в УЄФА розглядають можливі альтернативи нинішнім планам, за якими і в Польщі, і в Україні мали б змагатися по дві групи чемпіонату, на чотирьох стадіонах у кожній країні, а його фінал мав би відбутися в Києві.

І Лісткевич каже, що був би «свинтусом», якби думав про те, щоб перебрати весь чемпіонат. Але й він підтвердив, що вже існує інша концепція його проведення.

Як пише «Ґазета виборча», йдеться саме про можливість, що Польща прийняла б у себе три групи, а не дві, а Україні залишила змагання лише однієї, і фінал чемпіонату теж міг би відбутися в Польщі, а не в Україні.

У Польщі й Україні різне становище

У Польщі звертають увагу на різницю в змісті і тоні заяв УЄФА після нещодавніх відвідин делегації Союзу європейських футбольних асоціацій на чолі з його президентом Мішелем Платіні обох країн.

Коли Польщу оцінили загалом позитивно, то в заяві щодо України такого позитиву бракує – лише сухі слова про те, що візит був «корисний і інформативний».

УЄФА просто бере до уваги, що влада України пообіцяла зробити все можливе, щоб досягти відповідності умовам проведення добре організованого чемпіонату, і висловлює задоволення тим, що має від української влади «нову інформацію».

Водночас, зауважують у Польщі, теоретично Україна ніби й у кращому стані, ніж їхня країна, бо стадіони в Донецьку й Дніпропетровську вже майже готові, а в Харкові скоро добудують. Київський стадіон, щоправда, ще не відомо, хто буде реконструювати, але в Варшаві стадіон для Євро-2012 ще й не починали будувати.

Але УЄФА непокоїть у першу чергу інфраструктура, а саме готелі, дороги й перш за все аеропорти.

Остаточне рішення щодо чемпіонату Європи з футболу 2012 року виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій має ухвалити 23–24 вересня.