НСК ”Олімпійський” реконструюють до грудня 2010 року

Київ. 5 липня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК прогнозує, що Національний спортивний комплекс "Олімпійський" буде повністю реконструйований до грудня 2010 року.

Як передає РБК-Україна, про це І.ВАСЮНИК повідомив в ефірі "5 каналу".

За його словами, Міністерство сім`ї, молоді і спорту підготувало антикризовий план щодо реконструкції НСК "Олімпійський".

Зокрема, планом передбачено, що до другої половині липня буде визначений один з двох претендентів на проведення реконструкції НСК "Олімпійський". Але обидва претенденти не передбачають в своїх програмах знесення другого ярусу стадіону, а вартість їх проектів не перевищує виділені урядом на ці цілі витрати (1,5 млрд. грн.).

Кабінет Міністрів створив координаційний штаб з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» в Києві.

Про це повідомив міністр у справах сім’ї, молоді і спорту Юрій Павленко, передають «Українські новини».

За його словами, штаб очолив віце-прем’єр Іван Васюник, його першим заступником призначено першого застміністра регіонального розвитку і будівництва Анатолія Беркута, заступниками - застміністра сім’ї Ростислава Карандєєва і першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія Голубченка.

На штаб покладена організація і координація виконання робіт з реконструкції стадіону, розробка узгодження отримання необхідних дозвільних і інших документів для реконструкції стадіону, підбір і призначення міжнародних консультантів з проектних, управлінських і юридичних питань.

Павленко підкреслив, що штаб працюватиме в постійному режимі.

Крім того, Павленко повідомив, що Кабмін виділив 50 млн. гривень на першочергові роботи з реконструкції НСК «Олімпійський» в Києві.

Він уточнив, що кошти виділені з резервного фонду Кабміну з подальшим їх поверненням після того, як Київською міською радою буде затверджена відповідна бюджетна програма.

За словами Павленка, кошти в першу чергу будуть направлені на демонтаж торгово-розважального центру «Троїцький» біля НСК «Олімпійський», а також геодезичні, геологічні і топографічні роботи.

Нагадаємо, Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту має намір визначити переможця повторного голосування в конкурсі з реконструкції НСК «Олімпійський» (Київ) до 15 липня.