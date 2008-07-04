Донбас готується до Євро-2009

Донецьк. 4 липня. УНІАН. На сьогодні Донецька область готова розмістити тільки чверть з 80 тисяч уболівальників, прибуття яких очікується на юнацький чемпіонат Європи з футболу в 2009 році (Євро-2009).

Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-служби Донецької облдержадміністрації, для прийому уболівальників готують приміщення в Донецьку і Маріуполі, а також у 100-кілометровій зоні, прилеглій до цих міст. Так, для розміщення уболівальників ведеться підготовка гуртожитків у містах Макіївка, Краматорськ, Артемівськ, Слов`янськ та ін.

На сьогодні підготовлено 21058 місць, задіяно 71 готель, готуються профілакторії та бази відпочинку. Всього під час проведення Євро-2009 в Донецькій області чекають прибуття 80 тисяч уболівальників.

За інформацією прес-служби, також обладміністрація затвердить передбачувані туристичні маршрути для уболівальників Євро-2009.