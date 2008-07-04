Усі питання реконструкції «Олімпійського» - до вересня

Миколаївська обл. 4 липня. УНІАН. Усі проблемні питання щодо реконструкції НСК «Олімпійський» мають бути вирішені до вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, коментуючи вчорашню зустріч з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.

«Для підготовки до Євро-2012 є єдиний критичний об`єкт – це НСК «Олімпійський» – центральний стадіон Києва», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

«Я думаю, що на початку вересня ми зможемо дати звіт, показати роботу, і УЄФА буде задоволена результатом», - зазначила прем`єр, висловивши переконання в тому, що підготовка до Євро-2012 пройде успішно.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня будівельна компанія ОАО «Мостобуд» розпочала роботи з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», необхідні для проведення в Києві чемпіонату Европі з футболу Євро-2012.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова наглядової ради «Мостобуду» , проектний інститут компанії вже завершив проект виконання демонтажних робіт, розраховані календарні графіки, «є і фахівці, і техніка, і обладнання, і великий досвід виконання подібних операцій». За його словами, мостобудівники в 1966-67 роках брали участь в будівництві тоді ще Республіканського стадіону, і в архіві компанії збереглися креслення відповідних конструкцій.

Як повідомив В.ПРОДІВУС, вже демонтована чаша олімпійського вогню, на черзі – 30-тонні інформаційні табло, ліхтарні щогли освітлення висотою понад 90 метрів, репортажно-інформаційний комплекс, ліфтова шахта заввишки більше ніж 40 метрів.

Реконструкція стадіону почалася, до завершення остаточного визначення проектувальника, тому що всі розглянуті пропозиції передбачають знесення даних споруд.

Терміни для демонтажу відведені найстисліші, відзначив голова наглядової ради «Мостобуда». «Щоб укластися в них, ми маємо намір працювати цілодобово. Вже на місці підйомні крани вантажопідйомністю понад сто тонн, інша необхідна техніка», говорить В.ПРОДІВУС.

Як розповів УНІАН заступник голови правління компанії Олександр МАХНО, «скоріш за все, згідно вимог УЄФА, доведеться розбирати перший ярус, щоб забезпечити хороший перегляд футбольних матчів з глядацьких місць. Другий ярус, можливо, залишиться у сьогоднішньому вигляді, тут роботи передбачаються, в основному, зі встановлення конструкцій, що забезпечують навіс над трибунами, щоб захистити гостей чемпіонату від негоди. Також будуть проведені роботи, що сприяюють комфортному перегляду змагань. А можливо, і другий ярус буде розібраний і перероблений повністю. Все залежить від остаточного проекту».

На думку експертів, «Мостобуд» здатний не тільки в найкоротший строк демонтувати необхідні конструкції стадіону і прилеглі до нього об`єкти, але і реконструювати головну спортивну арену Євро-2012.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне суспільство «Мостобуд» - вже більше 60 років лідирує в будівництві позакласних мостових споруд в Україні і СНД. Зокрема, компанією побудовані всі київські мости і більшість мостових споруд в Україні. В даний час, «Мостобуд» виступає генпідрядником на будівництві Подільського мостового переходу в столиці, швидкісній автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі, бере участь в будівництві Дарницького залізнично-автомобільного мосту. Раніше, «Мостобуд» брав участь в будівництві НСК «Олімпійський», Українського будинку і інших складних об`єктів.