Офіційна заява УЄФА

УЄФА вважає, що візит його офіційної делегації до України був корисним та інформативним – про це йдеться в заяві УЄФА, текст якої розміщений на сайті Федерації футболу України.

У заяві зазначається, що “Президент та Прем’єр-міністр України засвідчили УЄФА свою повну підтримку чемпіонату Європи 2012 року з футболу і наголосили, що цей турнір є пріоритетним загальнонаціональним проектом.

УЄФА відзначає той факт, що Уряд України взяв зобов’язання зробити усе можливе, аби створити необхідні умови для успішного проведення Євро-2012.

УЄФА отримав численні запевнення від урядових органів щодо спорудження стадіонів, аеропортів, готелів і автомобільних шляхів.

УЄФА задоволений тим, що отримав нову інформацію від органів державної влади України. Зазначені документи будуть проаналізовані його експертами”.