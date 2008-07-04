Платіні не критикував Україну

Київ. 3 липня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ не висловлював критичних зауважень щодо підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, тому що для цього немає приводу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО після зустрічі з М.ПЛАТІНІ.

«Сам М.ПЛАТІНІ та інші члени делегації УЄФА отримали від нас чіткі гарантії про те, що Україна веде абсолютно продуктивну роботу в рамках підготовки до Євро-2012», - сказав В.ЮЩЕНКО.

М.ПЛАТІНІ наголосив, що в УЄФА ніколи не виникали питання і сумніви щодо правильності рішення про проведення Євро-2012 в Україні та Польщі. «Ви демократично виграли своє право на проведення чемпіонату», - підкреслив М.ПЛАТІНІ, повідомляє прес-служба Президента України.

М.ПЛАТІНІ висловив сподівання, що за три місяці, після яких у Бордо буде прийнято остаточне рішення щодо проведення Євро-2012 в Україні та Польщі, сторонами буде зроблено всю необхідну роботу. Він закликав учасників «разом попрацювати ці три місяці». «Ми вам довіряємо. Нам потрібні декілька маленьких гарантій і все буде добре», - зазначив він