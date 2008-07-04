5 млрд. дол.на дороги до Євро-2012
08:55, 04 липня 2008Футбол 2012
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Ющенко знайшов джерело
Київ. 3 липня. УНІАН. Український уряд виділить 5 млрд. доларів на будівництво доріг в рамках підготовки до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО після зустрічі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що йдеться про упорядкування 4200 км шляхів.
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