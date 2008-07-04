Ющенко запевнив Платіні

Київ. 3 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, що Україна проведе фінал чемпіонату Європи з футболу 2012 року на найвищому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні після зустрічі з М.ПЛАТІНІ.

«Я хочу зняти усілякі настороги, міфи і байки, які ходять навколо того, чи буде здатна Україна на належному рівні провести Євро-2012», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що Євро-2012 для України - один із національних пріоритетів держави.

«Україна високо цінує рішення УЄФА провести фінальну частину Європи з футболу в Україні. Гідне проведення в Україні ЄВРО-2012 є питанням честі для держави, для мене особисто», - сказав він.

Президент також наголосив, що українська влада розуміє рівень відповідальності і викликів, які стоять у зв`язку з проведенням Євро-2012.

«Україна крок за кроком забезпечує виконання взятих на себе зобов`язань, долаючи всі перепони, які заважають зробити гідну підготовку», - сказав В.ЮЩЕНКО.

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