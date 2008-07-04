Платіні дав Україні три місяці

Київ. 3 липня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ наголосив, що найближчі три місяці стнуть для України ключовими у підготовці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПЛАТІНІ сказав сьогодні після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Я вражений своїм перебуванням в Україні. Але разом з цим хочу зазначити, що остаточне рішення про стан і перспективи підготовки та проведення Євро-2012 в Україні та Польщі буде розглядатися у вересні 2008 року в місті Бордо», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можна порівняти рівень і стан підготовки до Євро-2012 України та Польщі, М.ПЛАТІНІ дипломатично зазначив, що «про це важко говорити».

Як повідомляв УНІАН, делегація УЄФА на чолі з президентом організації М.ПЛАТІНІ 2 липня відвідала Польщу, а сьогодні перебуває в Україні.