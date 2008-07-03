Залізниця Київ - аеропорт ”Бориспіль” до Євро-2012

Мінтрансзв’язку та Itochu Corporation до кінця липня погодять умови будівництва залізничної гілки від Києва до аеропорту “Бориспіль”

Київ. 3 липня. УНІАН. До кінця липня експерти «Укрзалізниці», Державіаадміністрації та аеропорту «Бориспіль», із залученням компанії Itochu Corporation, погодять основні технічні умови проекту залізничного сполучення між аеропортом “Бориспіль” і Києвом, і почнеться реалізація домовленостей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку, про це сьогодні йшлося на зустрічі міністра транспорту та зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО з представниками японської компанії Itochu Corporation на чолі з генеральним менеджером департаменту компанії Мотооком ТАКУДЗІ.

Зокрема, сторони обговорили питання проектування, будівництва та фінансування швидкісного пасажирського залізничного повідомлення між аеропортом “Бориспіль” і Києвом.

Під час зустрічі японська сторона представила попередні розрахунки будівництва всіх інфраструктурних елементів майбутнього проекту, які становлять орієнтовно 290 млн. доларів.

“Я радий, що ми вже маємо всю технічну документацію - це дає нам змогу впевнено рухатися далі”, - сказав І.ВІНСЬКИЙ.

“Ми повинні розробити такі умови, щоб потяг по маршруту Бориспіль-Київ почав обслуговувати пасажирів вже під час першого футбольного матчу європейського чемпіонату 2012 року”, - сказав І.ВІНСЬКИЙ.

Міністр також відзначив необхідність з`єднати аеропорт “Бориспіль” не тільки із залізничним вокзалом, а й зі станціями метро, “щоб людей не возити через усе місто”.

Нагадаємо, про свою зацікавленість у реалізації проекту будівництва залізничного сполучення між Києвом і аеропортом «Бориспіль» японська Itochu Corporation заявила наприкінці лютого ц.р.

Itochu Corporation бере участь в операціях, що охоплюють широкий спектр діяльності - від продажу сировини до постачання готової продукції кінцевому споживачу. Компанія працює в різних сферах, серед яких інтелектуальні технології, комплексна підтримка торгових операцій, фінансування, надання управлінської підтримки, залучення сучасних технологій і капіталу.

«Киевгипротранс» разработал ТЭО железнодорожной ветки между Киевом и аэропортом «Борисполь»

Киев. 7 июля. УНИАН. Институт «Киевгипротранс» разработал технико-экономическое обоснование (ТЭО) железнодорожного пути между Киевом и государтвенным международным аэропортом «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель гендиректора аэропорта «Борисполь» по капитальному строительству и развитию Николай МУЗЫКА.

По его словам, аэропорт выступил заказчиком разработки технико-экономического обоснования. «Эти документы переданы в Минтранс, чтобы определить, кто будет заказчиком этого строительства», - сказал Н.МУЗЫКА. При этом он отметил, что, скорее всего, заказчиком выступит «Укрзализныця».

По словами Н.МУЗЫКИ, ТЭО включает схему прохождения маршрута железнодорожного пути и предусматривает движение как по существующим путям, так и строительство новых. Согласно ТЭО, движение будет проходить от Центрального железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» через железнодорожный вокзал «Дарница», через метро «Выдубичи» к терминалу «В», и затем к терминалу «D».

По словам начальника службы развития и планирования аэропорта "Борисполь" Нинель ГЕРАСИМОВОЙ, разработаны два варианта ТЭО - подземный и надземный, при этом пока что не определен приоритетный вариант. Как сообщила она, подземный вариант рассчитан на 54 месяца строительства, а его стоимость около 5 млрд. грн. Надземный вариант предусматривает строительство сроком 42 месяца, его стоимость 3,8 млрд. грн. Н.ГЕРАСИМОВА также напомнила, что пока что строительство этого пути только в планах. По ее словам, по самым оптимистическим прогнозам, строительство будет завершено до 2014 года.

Как сообщал УНИАН, до конца июля эксперты «Укрзализныци», Госавиаадминистрации и аэропорта «Борисполь», с привлечением компании “Itochu Corporation”, согласуют основные технические условия проекта железнодорожного сообщения между аэропортом “Борисполь” и Киевом, и будет начата реализация договоренностей.

3 июля на встрече министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО с представителями японской компании “Itochu Corporation” во главе с генеральным менеджером Департамента компании Мотооком ТАКУДЗИ обсуждался вопрос проектирования, строительства и финансирования скоростного пассажирского железнодорожного сообщения между аэропортом “Борисполь” и Киевом. Во время встречи японская сторона презентовала предварительные расчеты строительства всех инфраструктурных элементов будущего проекта, который составляет ориентировочно 290 млн. долл.