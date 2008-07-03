Черновецький не сумнівається

Київський міський голова Леонід Черновецький заявив, що немає жодних сумнівів, що фінальні ігри чемпіонату Європи 2012 року будуть проведені в столиці України. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Київ активно готується до проведення фіналу Євро-2012, і я впевнений, що президент УЄФА Мішель Платіні дасть високу оцінку підготовці Києва до чемпіонату», – заявив Леонід Черновецький.

Мер Києва підкреслив, що київська влада вирішила проблему з ТРЦ «Троїцький», який викликав найбільші нарікання інспекторів УЄФА.

«Ми зі свого боку зробили все, щоб проблема «Троїцького» була вирішена. Якщо Кабінет Міністрів України перестане затягувати час з підписанням договору, який укладено між КМДА, власником «Троїцького» та Державним управлінням справами, то у столиці буде побудовано ще один стадіон, орієнтовно на 50 тис. місць.

«До проведення фінальних ігор чемпіонату Європи у столиці активно будуються об`єкти готельної інфраструктури. Ми повністю оновлюємо громадський транспорт, будуємо нові дороги та розв`язки, нові станції метрополітену. Немає жодних сумнівів у тому, що Київ буде футбольною столицею Євро-2012. І київська влада, і я як мер міста робимо і будемо робити все, щоб подарувати мільйонам київських та українських уболівальників справжнє футбольне свято. Я вірю, що збірна України гідно проведе ігри і вийде до фіналу чемпіонату», – підкреслив Леонід Черновецький.