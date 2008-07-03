Метою візиту УЄФА до Варшави стало проведення інспекції щодо підготовки Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Результатами переговорів з учасниками організації Євро-2012 і інспекції стала офіційна заява УЄФА:

УЄФА задоволене останніми місяцями підготовки до Євро-2012 в Польщі. На нашу думку проект управляється професійно, відповідно до найвищих вимог, у тісній співпраці з експертами УЄФА. У той же час УЄФА задоволене тим, що проект користується повною підтримкою всіх політичних сил, включаючи, зокрема, прем`єр-міністра і президента країни.

УЄФА і польський уряд спільно відзначили, що найближчі чотири роки підготовки є періодом дуже напруженої роботи. Якщо проект реалізовуватиметься так само, як в останні місяці, його чекає повний успіх. Організація чемпіонату Європи з футболу 2012 року, у спільній координації з Міністерством спорту і туризму, компанією PL2012, в тісній співпраці з муніципалітетами міст-господарів і Польською федерацією футболу, повністю виконується.

Джерело: Терикон