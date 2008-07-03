Платіні зірвав голос

Півтори години тривала бесіда президента УЄФА Мішеля Платіні з міністром спорту і туризму Польщі Мирославом Држевіцким, президентом Польської федерації футболу Міхалом Лісткевічем, президентом Національного Спортивного центру Міхалом Боровським і главою компанії PL2012 Мартіном Геррою 2 липня.

Залишаючи Олімпійський центр у Варшаві, Платіні втамував спрагу журналістів з приводу результатів діалогу: "Зустріч пройшла в теплій і сонячній, як погода, обстановці, але я зірвав голос в ході переговорів".