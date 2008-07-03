Прем`єр-міністр Польщі запевнив Платіні

08:38, 03 липня 2008
Футбол 2012
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Попереду ще багато роботи

     Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив інспекторів УЄФА у тому, що його країна буде готова прийняти чемпіонат Європи 2012 року. 2 липня Туск зустрівся з президентом УЄФА Мішелем Платіні, який в рамках інспекції країн-господарів Євро-2012 Польщі і України відвідав Варшаву, повідомляє Reuters.

   "Звернувши увагу на критику УЕФА, ми з великою увагою віднеслися до транспортної проблеми. Всі наші коректування пропрацювані й обговорені з керівництвом Європейського футбольного союзу, - заявив Туск під час прес-конференції, яку він дав разом з Платіні. - У нас ще багато роботи. Необхідно будувати аеропорти, стадіони, готелі. Це дуже амбітні проекти, проте я гарантую УЄФА, що ми зможемо їх завершити вчасно".

 

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 "План, який ми розробили спільно з УЄФА, буде виконаний за всіма пунктами", - сказав на прес-конференції Д.Туск, повідомляє агентство  SID. « Ми гарантуємо, що кошти на будівництво стадіонів, зокрема у Варшаві, будуть виділені вчасно. Всі об`єкти будуть здані в строк".

 

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