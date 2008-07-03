Євген Червоненко: ”Почався ганебний тиск”

— Що ви чекаєте від візиту Платіні? Чи може трапитися, що цього року у нас відберуть Євро? — питаємо голову Нацагентства по Євро-2012 Євгена Червоненка.

— Я не Павло Глоба. Відберуть або не відберуть — все залежить тільки від нас. Вірніше, на жаль, від уряду. Я звик аналізувати чіткі офіційні заяви. На Стратегічній раді Платіні чітко сказав, що доля Євро-2012 вирішуватиметься на виконкомі УЕФА в Бордо 26 вересня. У нас є час показати свої реальні дії, а не декларації. Платіні робить все для того, щоб українсько-польська заявка не переглядалася. Але я намагаюся пояснити уряду, що тільки обіцянками ми не вирішимо проблему. УЕФА — доброзичлива, але чітка і холодна організація.

— В обивателів є точка зору, що головна наша проблема в підготовці до Євро — спортивні чиновники ніяк не можуть домовитися, хто з них крастиме гроші на ту ж реконструкцію "Олімпійського". Ваша думка?

— Можу тільки сказати, що немає нічого таємного, що не стане явним. Україна продекларувала конкурс на реконструкцію "Олімпійського". Його виграла тайвансська компанія Archasia, за яку проголосували 21 з 24 архітекторів, членів комісії. Минулого четверга Павленко збирав їх, щоб вони поміняли рішення. Але вони відмовилися. І сьогодні підтвердили це зверненням до Президента, Кабінету Міністрів і ЗМІ... Агентство не впливає на гроші. Утримувачі грошей — Мінмолодьспорту, вони розпорядники, вони платитимуть.

— Як контролюється рух засобів?

— Після перемоги Archasia в конкурсі почався ганебний український тиск. Це я можу довести, піти до суду. Під присягою можу сказати: нав`язувалися підрядчики. Тепер вони намагаються вигнати неугодних тайванців і привести нових. Законних підстав не бачать ні агентство, ні Мінюст. Але нас відчужили, і ми мовчимо.

— Чому мовчите?

— А нам заборонили говорити.

— Хто?

— Прем`єр-міністр і віце-прем`єр Васюник.