Це відбудеться в найближчі дні або навіть години

Прокоментувати ситуацію з демонтажом «Троїцького» Главред попросив міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія Павленка:

Договір від 26 червня, який визначив план знесення ТРЦ, підписували Державне управління справами, КМДА і компанія «Юджін». Документ вони підписали в рамках своєї компетенції на виконань меморандуму від 7 лютого, який підписував і я, і віце-прем`єр Іван Васюник.

Я думаю, що зараз проблематика знесення практично врегульована. Залишилися тільки деякі дрібні технічні деталі. Не бачу проблем, які можуть виникнути із знесенням «Троїцького». Кабмін триматиме питання на контролі, і стежитиме за виконанням угоди про знесення. Ми заслуховуватимемо інформацію про підписаний 26 червня документі і ухвалимо потрібні рішення на завтрашньому засіданні Кабміну. Питання на контролі у пана Васюника, так що все нормально.

Якщо говорити про відносини з фірмою «Юджін», то проблем вже практично немає. Упевнений, що всі питання з нею вирішені. Потрібно просто все довести до виконання і почати повноцінний демонтаж. До речі, за моєю інформацією, знесення вже повинне було початися, якщо цього не відбулося, то відбудеться в найближчі дні або навіть години.

Главред

2 липня 2008