Є.Червоненко: краще пізно, ніж ніколи

Як уже повідомлялося, 1 липня на селекторній нараді за участю Прем’єр-міністра України було прийнято рішення про необхідність додатково виділити 500 млн. грн. на комунальні дороги, з яких 200 млн. – на автошляхи міст, що приймають Євро-2012.

Також Уряд планує майже 20 млрд. грн. направити на відкриття кредитних ліній під державні гарантії на будівництво шляхів першої категорії.

Як повідомляє прес-служба Національного агентства з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, голова Нацагентства Євро-2012 Є.Червоненко заявив у зв’язку з цим: «Агентство давно відстоювало таку позицію. Інших шляхів розв’язання проблеми реконструкції доріг на сьогодні немає. Шкода тільки, що це рішення прийнято запізно і один будівельний сезон практично втрачено».

Є. Червоненко також наголосив: «Агентство вже давно працювало в цьому напрямку, провівши низку переговорів з представниками провідних фінансових структур світу, зокрема, зі Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком.

Тому є сподівання, що відповідні угоди будуть підготовлені і підписані у стислий термін і процес модернізації дорожньої мережі України нарешті зрушить з мертвої точки».