Україна домоглася значного прогресу в підготовці до Євро-2012

Київ. 2 липня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що цього року український уряд домігся значного прогресу в підготовці до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це посол заявив в інтерв’ю газеті “День” (№ 113 від 2 липня 2008 року).

“Я згоден, що стосується підготовки до Євро-2012, то саме цього року розпочався дуже інтенсивний процес”, - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Він також зауважив, що і Польща, у свою чергу, має прогрес у цій справі.

“І це потрібно вітати”, - підсумував посол.