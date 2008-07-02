Київ. 2 липня. УНІАН. Данія готова допомогти Україні у будівництві стадіонів для проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Королівства Данія Пер Стіг МЬОЛЛЕР на спільній прес-конференції з главою зовнішньополітичного відомства України Володимиром ОГРИЗКОМ.

«До 2012 року Україні треба побудувати багато об’єктів, тому якщо ви бажаєте, ми можемо допомогти в будівництві стадіонів», - сказав П.С.МЬОЛЛЕР.

За його словами, надходять повідомлення про те, що Україна не встигає підготуватися до Євро-2012. «Ми вам допоможемо, щоб такого запізнення не було», - додав П.С.МЬОЛЛЕР.

У свою чергу, В.ОГРИЗКО повідомив, що вже укладено контакти між данськими інвесторами та представниками України, які відповідають за підготовку до Євро-2012.

«Ми б дуже хотіли, щоб данський інвестор прийшов в Україну, і протягом цих чотирьох років ми б отримали збільшення данських інвестицій», - сказав він.