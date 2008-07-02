Мутко з нами

Голова Російської футбольної спілки В.Мутко в інтерв`ю агентству «Весь спорт» розповів:

.«В Австрії відбулася нарада вищих керівників УЄФА з президентами і генеральними секретарями національних футбольних федерацій. Однією з головних тем стала – підготовка до проведення наступного чемпіонату Європи 2012 року в Польщі і Україні. Звичайно, нинішній стан справ викликає у всіх побоювання. Це ще раз підтверджує, що не можна ухвалювати рішення винятково з політичних причин.

Звичайно, проведення такого масштабного заходу як чемпіонат Європи з футболу неодмінно дасть щонайпотужніший поштовх в розвитку футболу. Але наявність хоч би мінімальної інфраструктури теж треба враховувати.

Інфраструктура – це не тільки і не стільки стадіони, проблем з якими зазнають і Польща, і Україна. Ось наша команда жила зараз в Леоганге. Справжнісіньке село, але все на дуже високому, майже фантастичному рівні – і готель, і тренувальний стадіон, і харчування, і транспорт, і логістика. У випадку з Польщею і Україною на це, схоже, поки просто не звертають увагу. Якщо такі серйозні проблеми із стадіонами – що говорити про бази.

А керівники УЄФА, тим часом, настроєні дуже серйозно і навіть рішуче. Польщі з Україною дали шанс до вересня цього року – щоб все виправити, наочно показати прогрес в підготовці. Якщо вони його не використають, турнір можуть перенести в іншу країну – в усякому разі, питання про це буде поставлено.

Куди саме перенесуть? Не знаю, про це поки не розмовляють навіть в кулуарах. Чи готова Росія провести Євро-2012? Я не хочу про це говорити, це неправильно.

Я проти перенесення куди б то не було. Якщо ухвалено рішення проводити Євро в Польщі і Україні – треба проводити. Обидві країни очевидно зазнають проблем з підготовкою до такого масштабного заходу. І в цій ситуації, думаю, повинен включитися Європейський Союз. Польща входить в ЄС, Україна до нього активно прагне – партнери повинні їм допомогти організаційно, а, можливо, і фінансово».