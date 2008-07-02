Президенти України та Польщі поговорили за Донецьк
08:54, 02 липня 2008Футбол 2012
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Йде підготовка до економічного форуму
Київ. 1 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ обговорили підготовку до українсько-польського економічного форуму, який планується провести у вересні в Донецьку.
Як повідомили у прес-службі Глави Української держави, двостороння зустріч президентів України та Польщі відбулася в рамках Третього саміту Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ, що проходив сьогодні у в Батумі.
За даними прес-служби, президенти також обговорили підготовку України і Польщі до проведення Чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012, питання, пов`язані з імплементацією угоди про малий прикордонний рух, та графік візитів між двома країнами на найвищому рівні.
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