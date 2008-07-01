Польща оптимізму не втрачає

Польський міністр спорту Мирослав Древецький продемонстрував оптимізм за два дні до контрольного візиту в його країну президента УЄФА Мішеля Платіні. «Платіні побачить, що Польща – нормальна країна, в якій усі зацікавлені в успішному проведення фінальної частини європейської першості», - сказав Древецький. Він запевнив, що Польща виконає всі вимоги і зробить усе вчасно. На його переконання, польські стадіони будуть сучаснішими, ніж стадіони в Австрії.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з футболу 2012-го року планується провести в Польщі та Україні.

У суботу Платіні, перебуваючи у Відні, застеріг ці країни і вперше не виключив можливості визначення нового місця для проведення Євро-2012. Ще на початку року УЄФА піддала критиці Варшаву й Київ за повільну підготовку до першості.

“Німецька хвиля”