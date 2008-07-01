200 млн. грн. на дороги в містах,

Київ. 1 липня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що спецфонд для розвитку доріг планується збільшити на 500 млн. грн., з яких 200 млн. грн. направити на комунальні дороги міст, які прийматимуть Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій.

Вона також переконана, що для ефективнішого управління дорожнім господарством облавтодори повинні бути передані з управління “Укравтодору” в управління облдержадміністрацій і обласних рад.

«Мені здається, що настав час нам вибрати концепцію децентралізації і демонополізації управління державним господарством», - підкреслила Ю.Тимошенко.

Прем`єр відзначила, що дуже велика централізація управління дорожнім господарством приводила до зловживань і до неправильної оцінки важливості розвитку тих або інших доріг, і до неефективного використання системи дорожнього господарства.

Також Ю.Тимошенко відзначила, що законодавчо на сьогодні в органів місцевої влади немає можливості впливати на рівень розвитку доріг місцевого значення. «У жодній країні не існує державного управління системою автомобільних доріг загального користування», - сказала прем`єр.

Ю.Тимошенко також відзначила, що в змінах до бюджету 2008 року передбачена зміна системи фінансування розвитку автодоріг. Зокрема, на утримання комунальних доріг пропонується направити 100% транспортного збору.

Також, за її словами, планується в спецфонді, з якого фінансуються дороги місцевого і державного значення, перерозподілити засоби на ці дороги в пропорції 50 на 50 (в даний час 40 на 60 - УНІАН).

Також Ю.Тимошенко звернула увагу губернаторів на необхідність зміни щомісячного розкладу використання засобів на розвиток дорогий. Вона підкреслила, що більше засобів на ці цілі необхідно виділяти не на осінньо-зимовий період, як відбувається зараз, а на весняно-літній, коли погодні умови сприяють будівництву і ремонту доріг