Євро-2012 пройде у визначені терміни

Президент УЄФА вважає, що питання про перенесення термінів проведення чемпіонату Європи закрите, хоча обговорення цього пункту було дуже динамічним і активним.

"Ми обговорювали питання проведення Євро в серпні. Причиною перенесення може стати втома гравців після виснажливого сезону. Ми шукали можливість знайти краще рішення. І гравцям, напевно, було б краще як слід відпочити, щоб підійти до європейської першості в кращій формі. Але тоді створюється безліч проблем для клубів в підготовці до нового сезону", - пояснив він позицію УЄФА.

"Крім того, в серпні-вересні проходять Олімпійські ігри, а це означає, що виникнуть труднощі з організацією турніру, телетрансляціями і так далі. До того ж, почнеться Ліга чемпіонів, так що ми відкинули цю думку", - підсумував Платіні.

Таким чином, запланованою датою проведення чемпіонату Європи 2012 року залишається 9 червня - 1 липня.