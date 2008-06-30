Уряд розпорядився

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження від 25 червня 2008 р. № 875-р “Про організацію роботи з інформаційного супроводження підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”

В документі йдеться про створення у складі Укрінформу до 31 серпня 2008 р. інформаційного центру “Євро-2012 — Україна”, на який покладається:

виконання завдань з інформаційного супроводження заходів, що здійснюються в рамках підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі — чемпіонат);

проведення моніторингу громадської думки та інформації, що публікується у засобах масової інформації, про стан підготовки України до чемпіонату;

розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів і розміщення повідомлень у засобах масової інформації про стан підготовки та проведення чемпіонату, зокрема про реалізацію інвестиційних проектів з будівництва і реконструкції об’єктів транспортної та туристичної інфраструктури, спортивних будівель і споруд, а також виконання рекомендацій УЄФА;

оприлюднення інформації про проведення конкурсів із залучення інвесторів та закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб чемпіонату.

Також поставлені завдання державним органам:

- Укрінформу:

1) створити до 30 вересня 2008 р. веб-сайт для висвітлення питань щодо підготовки та проведення чемпіонату;

2) подавати щотижня починаючи з 1 вересня поточного року Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу інформаційно-аналітичні матеріали про результати моніторингу громадської думки та опублікованої інформації, про стан підготовки України до чемпіонату;

3) розробити та подати до 30 листопада ц. р. Кабінетові Міністрів України план заходів на 2009 рік з інформування громадськості про стан підготовки та проведення чемпіонату;

- Держкомтелерадіо:

надавати органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та Укрінформу консультативно-методичну допомогу з питань інформаційного супроводження заходів, що здійснюються в рамках підготовки та проведення чемпіонату;

забезпечити взаємодію між Національною телекомпанією, Національною радіокомпанією і Європейською мовною спілкою з питань інформаційного забезпечення підготовки України до чемпіонату;

разом з МЗС налагодити обмін інформацією про стан підготовки до чемпіонату та організацію її оприлюднення в засобах масової інформації України і Польщі;

- Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Київській, Одеській, Харківській обласним та Київській міській держадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування утворити до 31 жовтня 2008 р. інформаційні центри, на які покласти:

організацію інформаційного супроводження заходів, що здійснюються в регіонах в рамках підготовки та проведення чемпіонату, моніторингу громадської думки та інформації, що публікується у місцевих засобах масової інформації, про стан підготовки регіону до чемпіонату;

розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів і розміщення повідомлень у засобах масової інформації про стан підготовки та проведення чемпіонату, зокрема будівництво і реконструкцію об’єктів транспортної і туристичної інфраструктури, спортивних будівель та споруд;

забезпечення взаємодії з інформаційним центром

“Євро-2012 — Україна”.

- Мінсім’ямолодьспорту, Мінтрансзв’язку, Мінекономіки, МКТ, МОЗ, Мінрегіонбуду, МОН, МЗС, Мінпраці, МВС, МНС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, Держмитслужбі та Держкомтелерадіо подавати Укрінформу щотижня інформацію про здійснення заходів з підготовки до чемпіонату за встановленою ним формою.

- Мінфіну передбачити у проектах Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів” та Державного бюджету України на відповідний рік фінансування діяльності інформаційного центру “Євро-2012 — Україна”.