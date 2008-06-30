250 млн. доларів в реконструкцію аеропорту “Одеса”

Одеса. 30 червня. УНІАН. Виконком Одеської міськради затвердив порядок і умови проведення конкурсу з вибору стратегічного партнера для реконструкції міжнародного аеропорту «Одеса».

Як повідомила УНІАН заступник керівника управління інформації Олена ВАРИЧЕВА, «згідно документу, модернізація повинна бути завершена не пізніше березня 2012 року. До цього терміну компанія-інвестор зобов`язана буде вкласти не менше 250 млн. доларів в реконструкцію об`єктів аеропорту з тим, щоб вони відповідали вимогам, розробленим державним проектний-технологічним НДІ «Украеропроект».

Переможець конкурсу буде визначений в ході двох етапів: за підсумками першого визначаться компанії-претенденти на здійснення реконструкції аеропорту, а в ході другого конкурсна комісія відбере кращі з пропозицій і пакетів документів. Причому конкурсний внесок у розмірі 15 тис. дол. поверненню не підлягає.

До участі в тендері допускаються фірми-претенденти, в чиєму статутному капіталі частина держмайна не перевищує 40%. Компанія також повинна мати успішний - не меншого 5 років – досвід фінансування, експлуатації і розвитку аеропортів з пропускною спроможністю не меншого 10 млн. пасажирів в рік, а також реконструкції таких підприємств. Претендент не може мати у власності, володінні або управління аеропорти, які є конкурентами Одеського аеропорту, відзначила Е.Варичева.

Перший етап конкурсу повинен завершитися у першій половині липня, а другий – до 24 серпня поточного року. У складі конкурсної комісії, яку очолив академік Микола АНДРІЄНКО, 22 особи – представники міжнародного аеропорту, учені, депутати міської і обласної рад, представники громадських організацій.