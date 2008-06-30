Київ. 28 червня. УНІАН. Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ наголосив, що Україна і Польща повинні показати прогрес у підготовці до Євро-2012, зокрема, у будівництві стадіонів у Києві та Варшаві. Інакше в них можуть бути проблеми з правом проведення турніру, передає “5-й канал”.

“Виконавчий комітет УЄФА вирішив, що Євро-2012 відбудеться у Польщі та Україні, і ми зробимо все, щоб так і сталося. Єдина річ, яка зможе цьому завадити - це відсутність стадіонів у столицях - Варшаві та Києві. Якщо не буде стадіонів - не буде і чемпіонату”, - зауважив М.ПЛАТІНІ.

За його словами, експерти УЄФА вирушать з інспекцією до Польщі та України, щоб ознайомитися з реальним станом речей щодо підготовки до чемпіонату. “12 експертів вирушать до Польщі та України, і реальний стан справ ми побачимо у вересні. А в Бордо зробимо остаточне рішення. На останній зустрічі ми вже закликали обидві країни поворушитися, рішення залежатиме від них", - додав президент УЄФА.