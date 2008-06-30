Нацагентство переходить на прямий зв`язок з УЄФА

«Євро-2012 обов’ язково відбудеться в Польщі та Україні, але настав час переходити від декларацій та планів до щоденної кропіткої роботи з підготовки до чемпіонату» - про це заявив голова Національного агентства Євро-2012 Євген Червоненко за підсумками засідання Стратегічної ради УЄФА у Відні, повідомляє прес-служба агентства.

На засіданні обговорювались питання щодо підготовки України і Польщі до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

В ході засідання було обговорено питання ролі та місця, яке посідає Нацагентство в системі підготовки до Євро-2012. Вирішено, зокрема, що агентство переходить на прямий зв’ язок з УЄФА і матимеме аналогічний обсяг повноважень , що і польське PL 2012.

Також під час Стратегічної ради представники України та Польщі проінформували УЄФА про створення спільних українсько-польських робочих груп .

Було зазначено, що наступним кроком у підготовці до Євро- 2012 буде приїзд в Україну президента УЄФА Мішеля Платіні, де він матиме зустріч з Президентом України Віктором Ющенком.

Наступне засідання Стратегічної ради відбудеться 15 вересня 2008 року.