Нацагентство переходить на прямий зв`язок з УЄФА

15:44, 30 червня 2008
Футбол 2012
4 0

«Євро-2012 обов’ язково відбудеться в Польщі та Україні, але настав час переходити від декларацій та планів до щоденної кропіткої роботи з підготовки до чемпіонату» - про це заявив голова Національного агентства Євро-2012 Євген Червоненко за підсумками засідання Стратегічної ради УЄФА у Відні, повідомляє прес-служба агентства.

 На засіданні обговорювались питання  щодо підготовки України і Польщі до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

В ході засідання було обговорено питання  ролі та місця, яке посідає Нацагентство в системі підготовки до Євро-2012. Вирішено, зокрема, що агентство переходить на прямий зв’ язок з УЄФА і  матимеме аналогічний обсяг повноважень , що і польське PL 2012.

Також під час Стратегічної ради представники України та Польщі проінформували УЄФА про створення спільних українсько-польських робочих груп .

Було зазначено, що наступним кроком у підготовці до Євро- 2012 буде приїзд в Україну президента УЄФА Мішеля Платіні, де він матиме  зустріч з Президентом України Віктором Ющенком.  

Наступне засідання Стратегічної ради відбудеться 15 вересня 2008 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter