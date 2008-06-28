Експерти УЄФА відзначають прогрес України та Польщі щодо підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року
08:08, 28 червня 2008Футбол 2012
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Про це заявив віце-прем”єр-міністр Іван Васюник після засідання Стратегічної ради УЄФА у Відні
Експерти УЄФА відзначають прогрес України та Польщі щодо підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року - про це заявив віце-прем"єр-міністр Іван Васюник після засідання Стратегічної ради у Відні
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