Мер Києва не бачить жодних проблем

Київ. 27 червня. УНІАН. Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що на сьогодні у київських властей немає жодних проблем, щоб знести недобудовану будівлю центру «Троїцький» перед НСК «Олімпійський».

Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«У Києва, київської адміністрації немає жодних проблем, щоб знести цю неморальну будову», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, вже підписані всі необхідні угоди про те, щоб приступити до ліквідації цієї забудови. «І це може бути сьогодні, зараз, через хвилини, або завтра», - зазначив міський голова.

На запитання журналістів, чому все ж таки демонтаж не починається, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів, що на сьогодні угода передана до Кабінету міністрів для узгодження. «Питання, я думаю, розглядається в Кабінеті міністрів, і йому потрібно буде все лише задекларувати, що він не матиме надалі претензій до інвестора», - повідомив мер.

У свою чергу, коментуючи питання зносу недобудови перед НСК «Олімпійський», перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО повідомив, що сьогодні планується підписати договір вже з виконавцем робіт зі зносу недобудови. Всі умови і подробиці договору, підписаного між Держуправлінням справами, а також КМДА щодо передачі земельної ділянки в районі ВДНГ Києву планується повідомити на окремій прес-конференції вже після узгодження цього документа з Кабінетом міністрів. А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що саме після узгодження будівництва ця угода набуває дії.

«Я думаю, що найближчим часом вийде розпорядження про узгодження і відкликання все судових позовів до «Юджин». Після цього договір набуде чинності, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО

Що стосується початку робіт зі зносу «Троїцького», то він також підтвердив, що роботи розпочнуться найближчим часом, не чекаючи узгодження Кабміну, оскільки компанія-забудовник «Юджин» письмово дала згоду, що дозволяє ці роботи вже з 27 червня, тобто з сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Державне управління справами дало згоду передати київській громаді земельну ділянку біля Національного виставкового комплексу «Експоцентр України» для будівництва нового стадіону до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

“Земельну ділянку Державне управління справами передає київській громаді. А потім ми повинні вирішувати питання, як передавати це «Юджину», тому що передача від Державного управління справами київській громаді – це більш-менш зрозуміла процедура, а що стосується передачі «Юджину», то, на превеликий жаль, є закон, який забороняє передавати земельні ділянки без аукціону», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Для будівництва нового стадіону в Києві до Євро-2012 передбачалося знайти земельну ділянку площею 35-40 га. Міські власті розглядали дві земельні ділянки з цією метою: один – біля Експоцентру за Льодовим стадіоном, другий - на території Рембази в Дарницькому районі. Але остання земельна ділянка знаходиться на балансі Міністерства оборони, яке відмовилося віддавати її київській громаді.