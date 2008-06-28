Київ. 27 червня. УНІАН. Експерти УЄФА відзначають прогрес України та Польщі щодо підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Як повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК після засідання Стратегічної ради УЄФА у Відні, про це йдеться у відповідних звітах по аеропортах, стадіонах, інфраструктурі розміщення, транспортуванні, телекомунікаціях, безпеці й порядку, медицині.

Про це повідомляє прес-служба віце-прем`єр-міністра.

Поза тим, головною проблемою України підготовки до Турніру залишається НСК “Олімпійський”. Керівництво УЄФА залишається однозначним у своїх вимогах. Воно очікує на остаточне рішення, яке підтвердить спроможність Києва підготувати НСК “Олімпійський” вчасно. Згідно з правилами УЄФА, стадіон має бути введений в експлуатацію не пізніше, ніж за рік до турніру.

Віце-прем’єр підкреслив, що українська сторона, а це – представники уряду, Федерації футболу України та Національного агентства з підготовки та проведення Євро-2012, – представляли у Відні єдину позицію.

Як повідомляв УНІАН, третього липня у Києві відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ. Зустріч відбудеться у рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року на запрошення В.ЮЩЕНКА.

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Офіційний сайт Федерації футболу України повідомляє, що експерти УЄФА дали жорстку, але справедливу оцінку підготовці України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Про це в інтерв`ю кореспондентові УКРІНФОРМу заявив віце-прем`єр-міністр України з гуманітарних питань Іван Васюник за результатами засідання Стратегічної ради Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА), яке пройшло сьогодні у Відні.

Під час засідання Стратегічної ради експерти УЄФА доповіли про стан підготовки України та Польщі до проведення футбольного Євро-2012. Як повідомив віце-прем`єр-міністр України, в основному експерти УЄФА приділили увагу об`єктам інфраструктури в українських та польських містах, які мають бути задіяні під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Зі своєї сторони українська та польська делегації давали пояснення щодо причин тієї чи іншої проблеми. «Засідання пройшло на довірливій ноті, без зайвих емоцій, по діловому й дуже прагматично», − зазначив Іван Васюник.

За словами українського віце-прем`єра, експертами УЄФА загалом була дана позитивна оцінка порівняно з попереднім, січневим, звітом. «Експерти УЄФА побачили певний прогрес у підготовці України до Євро-2012», − сказав він. Водночас ряд об`єктів знаходиться в критичному стані, додав урядовець. Найсерйознішою проблемою залишається питання реконструкції НСК «Олімпійський». У цьому зв`язку Іван Васюник закликав Міністерство сім`ї, молоді та спорту України якомога швидше визначитись з фірмою-підрядником, яка візьме на себе реконструкцію комплексу. «Це питання має бути вирішено протягом кількох днів, а не тижнів», − наголосив він.

На запитання щодо чуток про нібито наявні плани УЄФА − в разі негативної оцінки підготовки України до проведення Євро-2012 передати завдання по проведенню цього заходу іншим країнам, Іван Васюник відповів: «Я не чув ні в словах і не бачив в очах жодного з членів наглядової ради УЄФА, які б підтвердили ці чутки». За словами Івана Васюника, у плані підготовки до Євро-2012 Україна «зрушила з нуля», адже вирішено два головні завдання: визначено відповідальні за підготовку заходу інституції та джерела фінансування.

Окрім віце-прем`єр-міністра України з гуманітарних питань, який очолював офіційну українську делегацію на засіданні Стратегічної ради УЄФА у Відні, до її складу увійшли також керівники та члени Федерації футболу України та Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012. На думку Івана Васюника, важливим є той факт, що українська сторона сьогодні говорила одним голосом в особі владних інституцій та Федерації футболу України. «Це вагомий аргумент для УЄФА в плані системи управління підготовкою до Євро-2012», − наголосив керівник української делегації.

Наступне засідання Стратегічної ради УЄФА з питання підготовки України та Польщі до проведення Євро-2012 відбудеться, за попереднім планом, 15 вересня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні.