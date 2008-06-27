Журі бере паузу

Київ. 26 червня. УНІАН. 26 червня 2008 року відбулось засідання журі конкурсу з визначення кращої проектної пропозиції щодо реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», остаточного рішення сьогодні не буде прийнято.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, про це після завершення засідання журі повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

За його словами, в роботі журі оголошено перерву. Також міністр зазначив, що нове скликання членів журі відбулось через опротестування Генеральною прокуратурою України раніше затверджених результатів конкурсу.

Міністр повідомив, що, на думку ГПУ, журі не мало права визнавати переможцем компанію Archasia Design Group, через те, що нею не було подано належним чином оформлених документів. Після завершення конкурсу компанією також не надано жодних документів, які б підтверджували державну реєстрацію, правосуб’єктність та повноваження її представників.

«Протягом двох місяців після завершення конкурсу я робив все можливе, щоб наші взаємовідносини з Archasia Design Group перейшли в практичну площину реалізації проекту, однак цього не сталось», - підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, вимоги, які компанія до сьогодні не виконала, були відомі ще на момент оголошення конкурсу. Крім того, міністр повідомив, що Archasia Design Group почала відступатися від наданих гарантій: «Задекларовані на момент конкурсу терміни реалізації проекту, що відповідали вимогам УЄФА компанія запропонувала «посунути» на 2011 рік – це для нас неприйнятно. Вартість будівництва також раптом вийшла за межі передбачених бюджетом коштів в розмірі 1,5 млрд. грн.», – сказав він.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що запропонована Archasia Design Group кандидатура проектувального партнера не має відповідного досвіду роботи з об’єктами найвищого рівня складності.

З іншого боку, одним з важливих аргументів проти співробітництва з Archasia Design Group стала скептична оцінка проекту реконструкції стадіону представниками УЄФА.

«Всі ці та інші аргументи поставили під сумнів можливість реконструкції головного стадіону країни цією компанією у встановлені терміни та у відповідності до всіх вимог», – зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр додав, що засідання журі продовжиться завтра. Тоді буде обрано одну з чотирьох компаній, що пройшли до фінальної стадії конкурсу. Саме вона буде реалізовувати свій проект з реконструкції НСК. Також він зазначив, що підготовка спорткомплексу до реконструкції вже почалася, зокрема, проводяться попередні демонтажні роботи.