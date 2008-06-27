Чекаємо позову до суду?

Київ. 26 червня. УНІАН. Тайванська компанія Archasia Design Group Limited, яка перемогла в конкурсі на проведення реконструкції НСК «Оліпмійській», не виключає варіанту з судовим розглядом ситуації навколо стадіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив представник компанії, адвокат юридичної фірми «Василь Кисіль і партнері» Віктор ПРОРОК.

За його словами, компанія не виключає варіанту звернення до суду у разі ухвалення неправомочних рішень відносно тих органів, які порушать права компанії. Адвокат зазначив, що у компанії є можливість звернутися до українських і міжнародних судових інстанцій.

Він вважає, що Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту не має юридичних підстав для проведення нового конкурсу, оскільки це не передбачено постановою уряду. «Це рішення викличе сумніви в його правомочності», - сказав він.

При цьому В.ПРОРОК висловив надію, що намічене на сьогодні засідання журі конкурсу з визначення компанії для проведення реконструкції НСК «Олімпійський» ухвалить зважене рішення. Якщо ж буде визначений новий переможець, компанія не має наміру подавати до суду сьогодні ж, додав він.

За словами адвоката, компанія розглядає можливість оскаржити протест генеральної прокуратури, оскільки органи прокуратури не мають права оскаржувати рішення Архітектурного журі.

В.ПРОРОК повідомив, що основна претензія Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту полягає в ненаданні легалізованих документів компанії на діяльність в Україні.

За даними адвоката, Мінсім’ї не пред`являла такі вимоги до проведення конкурсу. Відповідний лист було направлено міністерством лише 18 червня з вимогою «в ультимативній формі» надати легалізовані документи до 20 червня, інакше міністерство сприйматиме неподання документів як відмову компанії від проекту. Тоді як, зазначив адвокат, для оформлення таких документів потрібно 2-3 тижні.

В.ПРОРОК повідомив, що у компанії немає жодних проблем з юридичним статусом, це міжнародна проектна компанія, яка згідно з українським законодавством не вимагає проходження ліцензування в Україні.

«Юридичної проблеми немає, проблема лежить в іншій площині», - додав він.

Адвокат також зазначив, що компанія звернулася до міністерства, щоб знати його офіційну позицію в плані продовження або припинення переговорного процесу, проте від Мінсім’ї не надходило відповіді.

У свою чергу, віце-менеджер Archasia Design Group Limited Алекс ЧЕН зазначив, що Мінсім’ї затягувало підписання контракту з компанією і не надавало початкових даних щодо проекту реконструкції стадіону.

Він повідомив, що компанія уклала угоду з місцевим проектувальником - ТОВ «Укрбудконтракт» - на адаптацію початкових даних на проектування, оскільки міністерство рекомендувало проводити ці роботи власним коштом компанії (оцінюється в 2 млн. грн.).

Водночас, за словами А.ЧЕНА, міністерство ініціювало залучення «Київміськбуду» і «Київпроекту» як генпідрядника і проектувальника проекту реконструкції НСК «Олімпійський». Компанія відмовилася з ними співробітничати, оскільки вважає, що вони не зможуть виконати ці роботи.

На питання, чи пов`язана відмова співробітничати з названими компаніями з рішенням Мінсім’ї переглянути результати конкурсу, А.ЧЕН відповів: «Хто знає? Може бути».

А.ЧЕН повідомив, що компанія звернулася до Посольства Китаю в Україні з проханням захистити її права.

В.ПРОРОК вважає, що через конфлікт завершити реконструкцію стадіону до червня 2010 року, як було намічено, неможливо. Поки що реально завершити реконструювати стадіон у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня заступник міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ заявив, що компанія Archasia Design Group Limited не реконструюватиме Національний спортивний комплекс «Олімпійський» в Києві.

За інформацією Р.КАРАНДЄЄВА, до Мінсім’ї надійшов протест Генеральної прокуратури з вимогами скасувати рішення журі конкурсу з визначення кращої проектної пропозиції з реконструкції НСК «Олімпійський» від 8 квітня 2008 р. в частині допуску до участі в конкурсі і надання можливості презентації проектної пропозиції тайванській компанії Archasia Design Group Limited як таке, що суперечить законодавству.

Р.КАРАНДЄЄВ повідомив, що для визначення компанії, яка реконструюватиме НСК «Олімпійський», проводитиметься повторне голосування журі.

Р.КАРАНДЄЄВ також зазначив, що вже відбулося засідання тимчасової робочої групи, на якому вирішено до 26 червня провести засідання журі конкурсу з метою реагування на виявлені Генпрокуратурою порушення і призначити дату проведення повторного голосування. Він наголосив, що повторний конкурс проводити не будуть.

17 червня Міністерство України у справах сім`ї, молоді і спорту заявило про можливість зриву переговорів про реконструкцію НСК “Олімпійський” з вини тайванської компанії Аrсhasia Design Group, яка виграла відповідний конкурс.

18 червня компанія Аrсhasia Design Group заявила, що звинувачення Мінсім’ї в неспроможності компанії реконструювати стадіон є безпідставним