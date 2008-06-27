Киян має об’єднати підготовка до Євро-2012

Київ. 26 червня. УНІАН. Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС вважає, що українців загалом і киян зокрема має об’єднати підготовка до проведення фіналу Євро-2012 у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами Д.БАССА, чемпіонат Європи з футболу – дуже важлива подія як для Києва, так і для всієї України, тому потрібно зробити все можливе, аби фінал таки відбувся у столиці.

«На мій погляд, одна з основних складових успіху підготовки та проведення чемпіонату - всебічна інформаційна підтримка. Це суттєво підвищує роль українських та, зокрема, столичних ЗМІ і журналістів. Не варто купуватись на інформаційні диверсії іноземних агентів впливу, які бажали б позбавити Київ фіналу Євро-2012, для чого розміщують у пресі публікації, де гіперболізують недоліки і нічого не говорять про успіхи столичної влади на шляху до Євро 2012», – заявив Д.БАСС.

На його думку, будь-яка негативна інформація про Київ до 2012 року “буде грати на руку кому завгодно, тільки не киянам”.

«В цих умовах дуже важливо дивитись на проблеми та успіхи столиці очима її мешканців, і не оцінювати процеси з точки зору людей, які радіють що у сусіда хата згоріла», - зазначив Д.БАСС.

Перший заступник голови КМДА нагадав також про масштабні проекти, які наразі міська влада втілює в життя в рамках підготовки до Чемпіонату.

«Представники різних політичних сил, бізнес-груп, працівники ЗМІ усіх форм власності повинні протягом наступних 4-х років об’єднатись в одну партію – партію киян, яка вестиме столицю України і всю державу до спільної мети – проведення у Києві престижного спортивного змагання у 2012 році», – наголосив Д.БАСС.