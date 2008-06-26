Є.Червоненко нагадує про відповідальність за авторитет країни

У повідомленні, переданому УНІАН, наголошується, що 26 червня в Міністерстві сім`ї молоді і спорту планується проведення засідання журі конкурсу з метою визначення нового переможця конкурсу з реконструкції НСК «Олімпійський».

Агентство не було залучене до роботи створеною рішенням Організаційного комітету від 18 червня 2008 року робочої групи для вирішення проблемних питань, пов`язаних з підготовкою НСК «Олімпійський» до Чемпіонату, і, відповідно, не має ніякого відношення до ухвалення вищезазначеного рішення.

Ми звертаємося до членів журі і відповідальних працівників Міністерства з вимогою діяти виключно в межах чинного законодавства і умов проведення конкурсу, і пам`ятати про професійну етику і відповідальність за авторитет країни.

В умовах, коли бюджет Євро-2012 в Україні на 80 відсотків складається з приватних інвестицій, країна повинна жорстко дотримуватися прозорих, прогнозованих і зрозумілих для всіх процедур, які дадуть упевненість іноземним і внутрішнім інвесторам, підтвердять державні гарантії і зобов`язання, прийняті державою при проведенні конкурсу.

Напередодні проведення Стратегічної ради УЕФА 27 червня ми закликаємо всі сторони цього процесу дійти консолідованого рішення, яке підтвердило б репутацію України, як надійного і прогнозованого партнера, підкреслюється у повідомленні прес-служби Агентства