Чемпіонат корупції і нахабства

З власниками ТЦ «Тро]їцький» міські власті торгуються за закритими дверима, а уряд відмовився від послуг вже другої компанії – претендента на реконструкцію НСК «Олімпійський».

Вчора Україна зробила ще пару кроків до того, щоб залишитися без Євро-2012. Ми з якоїсь підозрілої причини відмовили тайванському підрядчикові, що виграв тендер на реконструкцію НСК «Олімпійський», і тепер конкурс треба проводити заново. До всього нікуди не подівся ТЦ «Троицький», стирчить біля «Олімпійського» і є загрозою, на думку УЕФА, для безпеки ігор. Вчора цю недобудову хотіли знести – в ту саму мить, коли власті Києва слухняно віддадуть його власникам величезний шматок землі. Але підпис не поставлений – і «свічка» залишається на місці. Адже вже через три дні нам потрібно доповісти УЕФА, як йде підготовка до чемпіонату! І все-таки дуже добре, що Україна виграла право його провести. Хай, нарешті, огидна корупційна виразка, що ошаленіла від запаху величезних грошей, зявиться у всій своїй «красі». Може, тоді ми зрозуміємо, як глибоко вона в`їдалася в державні структури, і наскільки необхідно від неї позбавлятися.

Тайваньську компанію Archasia Design Group Ltd усували від проведення проектування і реконструкції НСК «Олімпійський» поступово, напівнатяками. І ось – відчужили остаточно. За словами застміністра з питань сім`ї, молоді і спорту Ростислава Карандєєва, за два місяці Archasia не подала документи, які потрібні були ще на момент оголошення конкурсу. Це ліцензія самої компанії, податкова декларація, документи, що підтверджують досвід компанії. «Такі дії компанії можна визначити як фактична відмова від подальшої реалізації її проектної пропозиції», – сказав Карандєєв. Крім того, до цих пір не почалися роботи з демонтажу ТЦ, який робить неможливою реконструкцію «Олімпійського».

Але Archasia повністю заперечує свою провину. В офіційній заяві йдеться, що «замість затягування, компанія, навпаки, готова провести роботи за максимально жорстких умов. Компанія розробляла дизайн навіть без креслень стадіону і дослідження місцевості». І робить висновок: «З огляду на те, що Міністерство не дало відповідної інформації, яку від нього УЕФА вимагала ще сім місяців тому, очевидно, що українська сторона затягує процес».

Виявляється, ще 27 травня УЕФА заявила: «Немає згоди між українськими представниками у частині місткості, чи робити стадіон «мультиспортивним», в питаннях безпеки і охорони...» У той же час УЕФА відзначає, що «...українська сторона не провела необхідного дослідження стану стадіону. Знесення торгового центру не розпочате через невирішеність юридичних питань, зокрема проблем власності. Без вирішення цих ключових питань неможливо проводити подальше втілення проекту».

Що стосується ліцензії, то за компанією закріпили право провести реконструкцію. За словами президента Archasia Еріка Хсу, в квітні і травні під час переговорів Міністерство не вимагало цих документів.

– Українська сторона тільки 19 червня зажадала, щоб до 20 числа всі документи були готові, – розповів «Газеті...» Хсу. – Але для цього потрібний як мінімум місяць. Річ у тому, що у нас немає налагоджених зв`язків між українським і тайваньським урядами. Тому нам довелося звертатися до посольства України в Гонконзі. Крім того, ми ще на переговорах в травні попереджали, що нам потрібно буде стільки часу, але представники Міністерства так і не відповіли. Тепер ми подаватимемо до суду на українську сторону і вимагати компенсації.

Може, ми ще встигнемо?

За словами Хсу, Archasia планувала почати будівництво вже в жовтні. Компанія обіцяла закінчити роботу за 30 місяців, тобто за два з половиною роки. Таким чином, стадіон був би готовий тільки до початку весни 2011 року, хоча всі об`єкти повинні бути готові вже до 2010 року. Втім, при повній підтримці уряду компанія обіцяє все зробити до середини 2010 року.

– Навряд чи яка-небудь інша компанія зможе зробити все швидше за нас, – говорить Хсу. – Ми якраз тим і відрізняємося, що можемо швидко робити подібні проекти.

– Ще є можливість встигнути до середини 2011 року, – говорить Хсу. – Первинний термін здачі був – середина 2010 року, але через затримки уряду тепер це неможливо. У нас були більше шансів, ніж у будь-кого, закінчити в ці терміни. Але українці використовують всі політичні засоби, щоб відлучити нас від робіт.

Раніше подібна історія трапилася з німецькою компанією «Хохтіф», яка вважається світовим лідером будівельного бізнесу, у тому числі і спортивних споруд (зокрема, німці побудували новий стадіон в Дніпропетровську, а зараз працюють над новим стадіоном «Спартак» в Москві). Коли німців визнали переможцями конкурсу і надали їм права на реконструкцію, українці раптом оголосили про початок нового конкурсу. Мовляв, німці затримали на рік здачу стадіону в Дніпропетровську і не встигали реконструювати арену в Києві до середини 2010 року, а тому Федерація футболу «вирішила не ризикувати».

Цей нестерпний «Троїцький»

Вчора договір по компенсації забудовникові на площі перед НСК «Олімпійський» так і не підписали

У 12.00 повинно було відбутися анонсоване напередодні чотиристороннє підписання договору про компенсацію за торговий центр. А після цього урочистого моменту будівельна техніка повинна була почати рушити конструкції торгового центру. Очікувалася навіть присутність президента країни. Але до полудня на будівництві було затишшя, техніки «не нагнали». А умови договору представники «Смарт-холдингу», київської адміністрації, Кабміну і Держуправління справами продовжували обговорювати до 18.00. На цей момент угоду не підписали.

Розповісти про умови договори сторони вперто відмовляються. Таємниця, де буде ділянка, віддана в рамках компенсації за 2 гектари перед «Олімпійським», залишається таємною. Як і умови компенсації. З неофіційних джерел відомо, що гектари в зеленій зоні забудовникові виділяти не збираються, а ця ділянка буде в господарській зоні Експоцентру.

Нагадаємо, що сьогодні до нас погостювати приїдуть інспектора УЄФА. Якщо нічого не зміниться, то в доповіді своєму керівництву вони можуть так і написати: проекту реконструкції стадіону немає, торговий комплекс перед НСК «Олімпійський» стоїть, як і стояв, і евакуації заважає, як і заважав. А вже завтра, 27 червня у Відні пройде виконком УЕФА, де обговорюватимуть підготовку України до Євро-2012. І що ми там розповімо?

...Історія з «Троїцьким» розпочалася взимку 2002 року. 14 лютого Київрада на чолі з О.Омельченком передала 2,69 га ТОВ «Юджин». Але будівництво не погодили з сусідніми організаціями і будівлями – НСК «Олімпійський», театром Оперети, готелем «Спорт». Хоча судова тяганина із забудовником закінчилися нічим, що означає, що потрібні дозволи у них є.

Характерно, що котлован під ТЦ почали копати під виглядом... перекладання каналізації – скандальність проекту була ясна із самого початку.

І в 2005 році скандал з торговим центром таки розгорівся публічно. Чиновники УЄФА попереджали і попереджають, що на НСК «Олімпійський» не дозволять проводити матчі Євро-2012, поки не демонтують «Троїцький». Обіцянка знести недобудований торговий комплекс і терміни його зносу регулярно відсовувалися.

Після того, як Україна і Польща виграли право провести чемпіонат Європи по футболу, недобуд на Спортивній площі викупила компанія «Смарт-холдинг», яка неначе відчувала, що цим об`єктом можна фактично шантажувати місто.

У лютому цього року підписали меморандум між «Смарт-холдинг», київською адміністрацією, Кабміном і ФФУ. За його умовами, до 1 березня КМДА повинна була визначити механізм компенсації забудовникові у зв`язку з демонтажем торгового центру. Досі визначає.

“Газета по-киевски”

26 червня 2008 р.