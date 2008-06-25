Голова Львівської ОДА Микола Кміть в інтерв`ю zaxid.net висловив упевненість, що з Євро-2012 у Львові все буде гаразд.

"Із плином часу існуючі проблеми підсилюють та замінюють одна одну. В цей момент, підкреслюю - саме в цей момент, головною проблемою для Євро-2012 є саме центральна влада. На мою думку, ті процеси, які проходять там, є дуже небезпечними для Євро. Адже досі не прийняті зміни до бюджету, а це впливає на прийняття усієї програми Євро-2012, а також не проголосовані у Верховній Раді відповідні закони. Якщо дивитися на Львівщину, тут теж проблеми у контексті всієї країни.

Коли ж говорити про те, що залежить від львів`ян, від місцевої влади, то найважливішим питанням я вважаю, стадіон. Зараз підходить до закінчення перший етап - це проектування, і починається наступний - погодження і будівництво стадіону до Євро-2012. Власне, тут ми і побачимо, наскільки ми готові чи не готові. Це питання зараз вивчається щодня. І, що ближче до цієї дати, тим більше я хвилююся - скажу вам чесно.

Я абсолютно впевнений, що стадіон у Львові буде побудований. Але дуже важливо, щоб оцю першу дату було дотримано вчасно. Бо якщо раптом невчасно вийде техніка і будівництво стадіону почнеться із запізненням на тиждень чи навіть, не дай, Боже, на місяць - почнеться негативна інформаційна хвиля, яка зашкодить Львову... Тобто, надалі ситуація може складатися по-різному, але надзвичайно важливо вчасно розпочати. І коли це буде зроблене вчасно - всі питання небезпеки непроведення Євро-2012 у Львові відразу щезнуть", - Кміть.