УЄФА буде задоволене підготовкою України до Євро-2012

Київ. 25 червня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що УЄФА буде задоволене звітом української делегації щодо підготовки нашої країни до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО пояснила це тим, що Україна врахувала багато зауважень у своїй роботі. Керівник уряду зазначила, що Кабінету міністрів за шість місяців вдалося багато зробити в цьому напрямку і «практично увійти в графік підготовки Євро-2012». «Ми практично наздогнали все те, що не зробив попередній уряд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що делегація, яка поїде до УЄФА, буде очолювана віце-прем’єр-міністром Іваном ВАСЮНИКОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що під час сьогоднішнього засідання уряду обговорювалося питання щодо реконструкції НСК «Олімпійський».

«Це питання вирішене, усі необхідні інституції працюють, і НСК «Олімпійський» буде реконструйований у встановлені строки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО