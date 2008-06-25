Тайванцям не дадуть реконструювати НСК «Олімпійський

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив 24 червня заступник міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ.

За інформацією Р.КАРАНДЄЄВА, до Мінсім’ї надійшов протест Генеральної прокуратури з вимогами скасувати рішення журі конкурсу з визначення кращої проектної пропозиції щодо реконструкції НСК «Олімпійський» від 8 квітня ц. р. у частині допуску до участі в конкурсі та надання можливості презентації проектної пропозиції тайванської компанії Archasia Design Group Limited як таке, що суперечить законодавству.

За словами заступника міністра, Генпрокуратура зазначає, що тайванська компанія не надала необхідних документів, які підтверджують її право участі у реалізації таких масштабних проектів, не надала журі нотаріально засвідчені установчі документи, а також докази про наявність досвіду з реалізації подібних проектів. Наведене свідчить про порушення закону при проведенні конкурсу, неможливість компанії забезпечити своєчасну реалізацію проектних робіт та робіт з реконструкції стадіону в Києві, вважають у відомстві. Таким чином Генпрокуратура вимагає скасувати рішення журі в частині визнання компанії Archasia Design Group Limited переможцем конкурсу та визначити нового переможця в порядку, встановленому законодавством.

Р.КАРАНДЄЄВ повідомив, що для визначення компанії, які здійснюватиме реконструкцію НСК «Олімпійський», проводитиметься повторне голосування журі, обраного для проведення конкурсу з визначення виконавця робіт з реконструкції зазначеного спорткомплексу.

Р.КАРАНДЄЄВ зауважив, що вже відбулось засідання тимчасової робочої групи, на якому вирішено до 26 червня провести засідання журі конкурсу з метою реагування на виявлені Генпрокуратурою порушення та призначити дату проведення повторного голосування.

«На виконання рекомендації тимчасової робочої групи ми плануємо післязавтра скликати журі, довести відповідну інформацію до його членів та провести повторне голосування. Ця процедура передбачена чинним законодавством, і вона є легітимною», - сказав заступник міністра.

Він підкреслив, що повторного конкурсу проводитись не буде.

Говорячи про повторне голосування журі, Р.КАРАНДЄЄВ зазначив, що розглядається два варіанти: перший – це голосування щодо проектів, запропонованим на конкурс всіма компаніями, допущеними до участі в конкурсі; друге – проведення голосування лише по трьом найкращим проектам, які були подані на конкурс, за винятком проекту компанії Archasia Design Group Limited. Він уточнив, що це проекти німецької компанії GMP, британської компанії «Фостер і партнери», а також канадської компанії з українським капіталом «Західна група компаній «Україна».

Р.КАРАНДЄЄВ нагадав, що всі ці компанії мають необхідні документи, які підтверджують їх діяльність, а також відповідають вимогам конкурсу, зокрема, щодо виділеного урядом України обсягу фінансування реконструкції НСК «Олімпійський» в обсязі 1,5 млрд. грн., також їхні проекти відповідають технічних вимогам.

Водночас Р.КАРАНДЄЄВ вважає нефатальною двомісячну затримку з проведенням реконструкції НСК. «Ми сподіваємось, що двомісячна затримка не буде фатальною. Ми бачимо, що на сьогоднішній день є можливість уникнути непорозумінь з боку УЄФА, привівши наші дії у відповідність до чинного законодавства України і згідно вимог УЄФА до тих організацій та проектів, які мають бути реалізовані на приймаючих стадіонах», - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Міністерство України у справах сім`ї, молоді і спорту заявило про можливість зриву переговорів про реконструкцію НСК “Олімпійський” з вини тайванської компанії Аrсhasia Design Group, яка виграла відповідний конкурс.

18 червня компанія Аrсhasia Design Group заявила, що звинувачення Мінсім’ї щодо неспроможності компанії реконструювати стадіон є безпідставними.