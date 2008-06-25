Уряд готовий передати до парламенту держпрограму підготовки до Євро-2012

Київ. 24 червня. УНІАН. Уряд готовий передати на розгляд Верховної Ради державну програму підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час зустрічі з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, а також лідером фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та першим заступником керівника фракції БЮТ Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ.

Прем’єр вважає, що парламент має ухвалити цю програму як закон.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що у ВР «закінчиться політиканство і почнеться робота».

Вона висловила сподівання, що депутати врешті-решт закінчать «служити самі собі, своїм партіям», а почнуть працювати на благо держави.