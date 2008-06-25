Підготовлено Генеральний план з інфраструктури Євро-2012

Київ. 24 червня. УНІАН. Фахівці Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу підготували й відправили до Федерації футболу України Генеральний план з інфраструктури Євро-2012 , розроблений відповідно до вимог УЄФА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацагентства, наявність такого Генплану є однією з основних вимог Виконавчого комітету УЄФА для гарантування українським урядом спроможності мати інструмент контролю розвитку країни при підготовці до Євро-2012.

Згаданий план був підготовлений протягом двох тижнів. Документ, загальним обсягом у 170 сторінок, містить детальний опис багатьох об`єктів інфраструктури у Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку й Харкові, які будуть задіяні під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

За повідомленням Нацагентства, Генплан розроблений в єдиному форматі з польською стороною, що свідчить про реальне об’єднання зусиль двох країн на шляху до належного проведення Євро-2012.

Крім того, Нацагентство продовжуватиме розширювати цей план з метою запровадження додаткових заходів щодо організації спортивної події, яка має виняткове значення для держави.