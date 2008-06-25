Засідання Стратегічної ради УЄФА не буде “судною годиною” для України та Польщі
Червоненко просить не хвилюватися
Київ. 24 червня. УНІАН. Засідання Стратегічної ради УЄФА 27 червня не буде “судною годиною” для України та Польщі у контексті проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві заявив голова Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО.
«Ми не маємо причин хвилюватись з цього приводу», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.
За його словами, мова йде про звичайну робочу нараду двох сторін проекту: з одного боку УЄФА, а з іншого – спільної команди Польщі і України.
Є.ЧЕРВОНЕНКО також заявив, що засідання Стратегічної ради 27 червня і засідання, заплановане на вересень 2008 року, - це «звичайні робочі моменти». «Вони відбуваються для того, щоб в УЄФА розуміли, чи є в країні розуміння плану дій щодо реалізації проекту. Сьогодні таке розуміння в країні є, і наша мета донести цю інформацію до УЄФА», - зазначив він.
27 червня Національне агентство презентує в УЄФА Генеральний план розвитку інфраструктури, повідомив Є.ЧЕРВОНЕНКО. Він підкреслив, що цей документ і за формою, і за структурою розроблений в єдиному форматі з польською стороною.
«Фактично, нещодавній візит делегації Національного агентства до Польщі дозволив повністю скоординувати всі зусилля в цьому напрямку», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО. – «Тобто, УЄФА матиме справу не з двома різними командами, а з однією об’єднаною командою двох країн. На цьому я хочу зробити особливий акцент».
Крім того, Є.ЧЕРВОНЕНКО наголосив, що й візит до України президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ не матиме негативних наслідків.
«Розчарую песимістів – це не дата вироку для України. Просто М.ПЛАТІНІ бажає на власні очі побачити, як країна готується до чемпіонату. І, чесно кажучи, мені здається, що наша країна, з точки зору морального клімату, готова навіть більше, ніж Австрія і Швейцарія», - сказав голова Нацагентства з підготовки Євро-2012.
Орієнтовна дата візиту М.ПЛАТІНІ в Україну - 3 липня ц.р.