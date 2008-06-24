«Укравтодор» розраховує підписати угоду про кредит зі Світовим банком на 400 млн. євро

Київ. 24 червня. УНІАН. «Укравтодор» до листопада розраховує завершити всі процедури для підписання угоди щодо кредиту зі Світовим банком обсягом 400 млн. євро на реконструкцію дороги «Бориспіль-Лубни».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник «Укравтодору» Петро КРАВЧУК.

За його словами, в листопаді цього року планується остаточна зустріч з представниками банку для підписання.

Він також повідомив, що 300 млн. євро планується направити на роботи на самій автотрасі, 100 млн. євро - на об`їзди.

Довідка УНІАН. Дорога Бориспіль-Лубни входить до Харківської автотраси М03 (Київ-Бориспіль-Лубни-Полтава-Харків), реконструкція якої проводиться в рамках підготовки до Євро-2012