«Укравтодор» розраховує підписати угоду про кредит зі Світовим банком на 400 млн. євро
11:46, 24 червня 2008Футбол 2012
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На реконструкцію дороги «Бориспіль-Лубни”
Київ. 24 червня. УНІАН. «Укравтодор» до листопада розраховує завершити всі процедури для підписання угоди щодо кредиту зі Світовим банком обсягом 400 млн. євро на реконструкцію дороги «Бориспіль-Лубни».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник «Укравтодору» Петро КРАВЧУК.
За його словами, в листопаді цього року планується остаточна зустріч з представниками банку для підписання.
Він також повідомив, що 300 млн. євро планується направити на роботи на самій автотрасі, 100 млн. євро - на об`їзди.
Довідка УНІАН. Дорога Бориспіль-Лубни входить до Харківської автотраси М03 (Київ-Бориспіль-Лубни-Полтава-Харків), реконструкція якої проводиться в рамках підготовки до Євро-2012
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