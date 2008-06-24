Губернатори просять грошей

Губернатори 6 областей, в яких передбачається проводити матчі Євро-2012, направили письмове звернення Президентові України Віктору Ющенку. Про це повідомив представник Дніпропетровської облдержадміністрації, виступаючи на колегії Міністерства транспорту і зв`язку.

У документі йдеться про необхідність виділення цим областям 7 млрд євро на підготовку дорожнього господарства до Євро-2012. "З них Дніпропетровська обл. розраховує одержати 13 млрд грн", - сказав представник ОДА. За його словами, загальна потреба області в модернізації автодоріг оцінюється в 23 млрд грн, а також 2,3 млрд. грн - на капітальну реконструкцію мостів, більшість з яких експлуатуються понад 30 років.

Як повідомлялося раніше, тільки для ремонту доріг у Львові до Євро-2012 необхідно 3 млрд грн. За словами представника Львівської міської ради, для реконструкції понад 160 км. існуючих доріг і будівництва 20 км. нових доріг у Львові до Євро-2012 потрібно 3 млрд грн. Для залучення необхідних засобів для реконструкції транспортної інфраструктури Львова, на думку львівських чиновників, потрібно, щоб частину податків залишали в місті.