Україна матиме не менше 12 переходів на кордоні з Польщею

Київ. 23 червня. УНІАН. Міністерство транспорту та зв`язку облаштує не менше 12 переходів на західному кордоні України до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії Мінтрансзв`язку повідомив керівник відомства Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Ми, безумовно, до Євро-2012 матимемо не менше 12 переходів на західному кордоні», - сказав міністр. За його словами, на сьогоднішній день існує 4 переходи, тому необхідно побудувати ще вісім.

Як уточнив Й.ВІНСЬКИЙ, відповідаючи на запитання УНІАН, сьогодні завершується облаштування переходів Рава-Руська, Краковець, Ягодин.

«І чекаємо угод із Польщею з приводу інших восьми місць, тому що там необхідні спільні угоди щодо точки перетину (кордону – УНІАН)», - зазначив міністр. На його думку, відповідні домовленості будуть досягнуті з Польщею в 2009 році.