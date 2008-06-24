Україна до Євро-2012 вкладе 10 млрд. грн. у реконструкцію ЗПС

Київ. 23 червня. УНІАН. З державного бюджету до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в реконструкцію злітно-посадочних смуг (ЗПС) в аеропортах України буде направлено 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Думаю, близько 10 млрд. грн. туди держава вкладе», - сказав він.

За словами міністра, якщо з аеропортом «Бориспіль» проблем немає, і туди можна відправляти уболівальників «хоч завтра», то інші потребують розвитку.

«730 млн. грн., думаю, (аеропорт) «Донецьк» освоїть (цього року – УНІАН), і ми матимемо до кінця року в основному збудовану злітно-посадочну смугу. Можливо, залишиться невелика частина робіт наступного року», - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Також цього року буде завершено проектування реконструкції ЗПС у державному аеропорту «Львів». «І я думаю, що наступного року ми її зробимо – вона буде і довшою, і кращої якості», - сказав він.

За словами міністра, у той же час, є проблеми по аеропортах, які знаходяться в комунальній власності. «Влада на місцях багато говорить, але не може дати відповіді на запитання: хто, коли і за які гроші будує. Тому я прийняв рішення: ми змінимо наші бюджетні призначення і ми проектування всіх терміналів і всіх ЗПС, навіть у комунальних аеропортах, візьмемо на відповідальність держави, щоб у нас хоча б проектна документація була готова. До Євро у нас будуть ідеальні смуги в тих містах, де прийматиметься Євро», - заявив Й.ВІНСЬКИЙ.

При цьому міністр зазначив, що серед комунальних аеропортів «найбільша проблематика в Одесі, в Харкові просто заплутана ситуація, в Дніпропетровську ситуація юридично заплутана, там триває судовий спір».

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